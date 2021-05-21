21.05.2021 (07:30)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине провели противопожарную тренировку

В связи с ростом пожароопасной обстановки, с пожарными расчётами армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине проводятся плановые противопожарные тренировки.

В ходе тренировки, произошло условное возгорание лесного массива в опасной близости к складу горюче-смазочных материалов. Расчёты пожарных команд получили учебный сигнал «Пожарная тревога» и в течение 10 минут прибыли на месте происшествия.

Тушение пожара происходило на специально подготовленной опаханной площадке из сухостоя. Главной задачей стало недопущение распространения огня по кронам деревьев в направлении склада ГСМ.

Основное внимание было уделено слаженности действий каждого военнослужащего пожарной команды, умение быстро, а главное, правильно действовать в сложившейся ситуации. Кроме того были отработаны действия по оповещению при возникновении чрезвычайной ситуации на объектах повышенной опасности.

В ходе тренировки, чтобы приблизиться к эпицентру возгорания, пожарные расчёты использовали инженерные машины разграждения, личный состав был обеспечен специализированными пожарными лафетами, защищающими от возможных осколков в результате взрыва резервуаров.

Перед практической частью тренировки, с военнослужащими был проведён инструктаж по требованиям пожарной безопасности, а также занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим с различными степенями ожогов.

В плановой тренировке по ликвидации лесных пожаров участвовало три единицы автоцистерн АЦ 6,0-40 на базе автомобиля повышенной проходимости КАМАЗ, 18 человек личного состава пожарных расчётов, а также специальная инженерная техника.

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