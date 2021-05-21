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21.05.2021 (06:30)

Подразделение беспилотных летательных аппаратов ВВО выполнило более 150 полетов по мониторингу природных пожаров в Забайкалье

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, приняли участие в более 150 мониторинговых полетах по обнаружению природных пожаров.

Разведка пожароопасной обстановки осуществлялась на высоте от 300 до 1000 метров. Оснащенные видеокамерами и специальным бортовым оборудованием беспилотники оперативно передавали информацию оператору комплекса, с последующим докладом в территориальный центр управления.

Применение комплексов БПЛА «Орлан-10» и «Элерон» позволяет своевременно обнаружить даже небольшие очаги возгорания и не допустить распространение огня на местности. При этом значительно сокращается время на получение достоверной информации о пожарах.

В тренировках приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц специальной техники ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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