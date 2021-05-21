21.05.2021 (05:30)

В Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО состоялась совместная акция «Дорога для жизни»

Около 100 человек Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в совместной акции «Дорога жизни», проводимой в рамках недели безопасности дорожного движения под общим девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь». Основной темой мероприятия стало привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме несоблюдения скоростного режима в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

В акции приняли участие военнослужащие соединений и воинских частей дислоцированных в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО, инспекторы ГИБДД и юнармейцы образовательных учреждений города Белогорска.

Организаторы мероприятия обратили внимание водителей транспортных средств на соблюдение скоростного режима и дистанции – эти причины нередко выступают в качестве ведущих при дорожно-транспортных происшествиях.

Юнармейцы, представители ГИБДД вручали водителям листовки, чтобы таким образом привлечь внимание водителей города к соблюдению дистанции и скоростного режима.

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