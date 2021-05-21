21.05.2021 (07:00)

В день 290-летия Тихоокеанского флота на Камчатку, к месту постоянной дислокации, прибыл новейший тральщик «Яков Баляев»

Сегодня, в день 290-летия со дня основания Тихоокеанского флота (ТОФ), новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев», который 26 декабря прошлого года вошел в состав ТОФ, прибыл к месту постоянной дислокации на Камчатку, где будет нести службу в составе бригады кораблей охраны водного района Войск и Сил на северо-востоке России.

Церемония торжественной встречи корабля после его перехода из Владивостока состоялась в Петропавловске-Камчатском на основном причале соединения.

Тральщик проекта 12700 «Яков Баляев», является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

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