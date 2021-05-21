21.05.2021 (06:00)

В рамках Всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» в ВВО состоятся этапы «Командный зачет» и «Снайперская эстафета»

Снайперы в рамках Всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» примут участие в соревнованиях по стрельбе из стрелкового оружия в составе команды и в снайперской эстафете.

Снайперы продемонстрируют навыки в оборудовании позиций для стрельбы, ведения наземной разведки, в маскировке с использованием комплектов снайперского обмундирования и естественных укрытий на местности.

Заключительной частью соревнований станет снайперская эстафета с преодолением различных препятствий на время и выполнением упражнений контрольных стрельб из пистолетов и снайперских винтовок, в одиночном и командном зачетах.

Самые меткие военнослужащие определятся в конце следующей недели. Чемпионы Всеармейского конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж» отправятся отстаивать честь Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе конкурса.

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