21.05.2021 (04:00)

На Востоке России боевой стрельбой завершилось масштабное учение по противодесантной обороне с военнослужащими ВВО в Приморье

С военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае, завершилось масштабное учение, в ходе которого отработано противодействие морскому десанту. Мероприятие состоялось под руководством командующего объединением генерал – майора Алексея Подивилова.

На учении применялись новейшие методы и тактики ведения боя по отражению десанта условного противника. Тактические группы объединения нанесли удары с использованием штатного вооружения танков, бронетранспортёров, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, а также противотанковых ракетных комплексов, поразив при этом свыше 800 целей.

Авиагруппа объединения ВВС и ПВО уничтожила мишени, имитирующие группы кораблей противника. Кроме того, на практике военнослужащие совершенствовали применение беспилотной авиации и борьбу с БпЛА условного противника.

В масштабном учении по противодесантной обороне приняли участие свыше 1,5 тысяч военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ка-52, а также штурмовая и бомбардировочная авиация.

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