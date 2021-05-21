Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.05.2021 (04:00)

На Востоке России боевой стрельбой завершилось масштабное учение по противодесантной обороне с военнослужащими ВВО в Приморье

С военнослужащими общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае, завершилось масштабное   учение, в ходе которого отработано противодействие морскому десанту. Мероприятие состоялось под руководством  командующего  объединением генерал – майора Алексея Подивилова.

На учении применялись новейшие методы и тактики ведения боя по отражению десанта условного противника. Тактические группы объединения нанесли удары с использованием штатного вооружения танков, бронетранспортёров, самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, а также противотанковых ракетных комплексов, поразив при этом свыше 800 целей.

Авиагруппа объединения ВВС и ПВО уничтожила  мишени, имитирующие группы кораблей противника. Кроме того, на практике военнослужащие совершенствовали применение беспилотной авиации и борьбу с БпЛА условного противника.

В масштабном учении по противодесантной обороне приняли участие  свыше 1,5 тысяч военнослужащих и порядка 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе вертолеты Ка-52, а также штурмовая и бомбардировочная авиация.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false