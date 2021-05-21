21.05.2021 (01:00)

Краснознамённый Тихоокеанский флот отмечает 290-летие со дня основания

21 мая 1731 года во времена царствования Анны Иоановны Сенатом был учрежден Охотский военный порт – первое постоянно действующее военно-морское подразделение России на Дальнем Востоке. Создание этого порта явилось началом строительства морских сил на Дальнем Востоке, которые впоследствии преобразовались в Тихоокеанский флот.

Современный Краснознамённый Тихоокеанский флот является крупнейшим оперативно-стратегическим объединений ВМФ России и обеспечивает надёжную защиту государственных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Его совокупная операционная зона практически равна зонам ответственности всех остальных флотов ВМФ России вместе взятых.

Для решения всего спектра задач в зоне ответственности в составе ТОФ находятся атомные ракетные подводные крейсера стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли основных классов, морская противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск.

В 2020-м году Тихоокеанский флот четвертый раз подряд был признан лучшим оперативно-стратегическим объединением Военно-Морского Флота по боевой подготовке.

Только за зимний период обучения, который стартовал 1 декабря, корабли ТОФ провели в море суммарно более 3 тыс. суток и выполнили почти 1800 боевых упражнений.

12 декабря прошлого года атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря впервые выполнил залповую ракетную стрельбу четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» по полигону Чижа в Архангельской области.

В апреле текущего года с борта фрегата «Маршал Шапошников», также впервые, осуществлен пуск крылатых ракет комплекса «Калибр» по береговой и морской целям.

Ведется плановая модернизация и оснащение флота новой современной техникой и вооружением. За последние 5 лет Тихоокеанский флот пополнился 20 надводными кораблями и судами обеспечения. Соединения морской пехоты полностью переоснащены на новые бронетранспортёры БТР-82А и получили на вооружение танки Т-80БВ. Морские пехотинцы в Приморье первыми в ВМФ России приступили к освоению современных боевых машин пехоты БМП-3.

В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае состоялся торжественный подъём Андреевских флагов и флагов расцвечивания. Сегодня же во Владивостоке на основном флотском причале пройдёт День открытых дверей, в ходе которого жители и гости города смогут посетить боевые корабли.

Основные торжества по случаю юбилея Тихоокеанского флота перенесены на 25 июля и будут проведены в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота.

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