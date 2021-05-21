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21.05.2021 (02:00)

В Саратовской области проходит сбор руководящего состава соединения дальней авиации

В Саратовской области на учебно-методической базе авиационного полка дальней авиации начался сбор руководящего (командного) состава управления соединения и подчинённых воинских частей. 

Темой сборов является: «Организация боевой подготовки и повседневной деятельности в войсковых частях и подразделениях соединения в летнем периоде обучения».

Основная цель мероприятий - повышение профессионального уровня командного состава соединения, совершенствование знаний и умений командиров по организации работы с личным составом, планирования боевой подготовки, мероприятий службы войск и безопасности военной службы, изучение теоретических основ применения подразделений дальней авиации на учениях проводимых в масштабе Вооруженных сил.

Данные мероприятия проходят под руководством временно исполняющего обязанности командира соединения гвардии подполковника Наиля Файзулина. 

Актуальность сборов сохраняется на фоне появления современной модернизированной авиационной и специальной техники в подразделениях воинских частей соединения, подготовки личного состава к освоению денных образцов, продолжения процесса слаживания авиационных полков.

Во время сбора с офицерами будут проведены лекции и теоретические занятия с демонстрацией учебных фильмов, слайдов и фотоматериалов по различным аспектам военного дела.

По завершении мероприятия офицеры сдадут контрольные зачеты по материалам занятий и подведением итогов за зимний период обучения. 

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Авиация , Дальняя авиация
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