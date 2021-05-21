21.05.2021 (01:00)

Военнослужащие ГИКЦ имени Г.С. Титова посвятили в кадеты более 70 учеников

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе военнослужащие Главного испытательного космического центра Г.С.Титова привели к Торжественной клятве кадета учащихся кадетских классов Московской средней общеобразовательной школы №1114.

Более 70 кадетов совместно с преподавателями и гостями возложили цветы к монументу в зале Скорби, после чего они произнесли слова Торжественной клятвы верности и преданности Отечеству.

С напутственными словами к кадетам обратился председатель Центрального совета Союза ветеранов Космических войск Владимир Байкин. Он отметил, что принятие «Клятвы кадета» – первый и ответственный шаг на пути в выборе будущей профессии.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и ветераны Космических войск, Герой России летчик-космонавт Ю. Г. Шаргин, ветеран дальней авиации ВКС генерал-лейтенант авиации А.Н. Осипенко, представители Департамента образования Москвы, руководители и преподаватели Московской средней общеобразовательной школы №1114, родители и родственники будущих защитников Отечества.

Владимир Байкин вручил школе №1114 памятную общественную медаль «60 лет первому полету человека в космос». Завершилась церемония торжественным маршем учащихся кадетских классов.

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