21.05.2021 (00:00)

Российские и сербские военнослужащие в рамках совместного учения приступили к отработке практических учебных задач антитеррористической направленности

Российские и сербские военнослужащие в рамках стартовавшего в Республике Сербия совместного российско-сербского тактического учения приступили к отработке практических учебных задач антитеррористической направленности.

Одной из главных задач учения является отработка порядка совместных действий личного состава при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении задач.

Непосредственно перед началом учения с подразделениями проведены занятия по доведению требований безопасности. Во время занятий было отработано управление подразделениями в условиях, приближенных к боевым, принятие решений по поступающим вводным и действия по ним в различных условиях боя.

Тактические группы подразделений специального назначения России и Сербии в полном объеме отработали вопросы подготовки к выполнению контртеррористических задач.

В ходе выполнения поставленных задач подразделения провели поиск террористических групп на местности, отработали противозасадные действия и провели налет на базу условных боевиков.

Показав высокую боевую выучку и профессионализм, подразделения специального назначения вооруженных сил Сербии и России успешно выполнили все поставленные задачи.

В ходе практической части учения был проведен этап боевой стрельбы из автоматов, снайперского вооружения и крупнокалиберных пулеметов, установленных на бронеавтомобилях.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, а также модульные комплексы стрельбищного оборудования.

Совместное российско-сербское тактическое учение продлится до 25 мая с.г.

Накануне в Республике Сербия состоялось открытие совместного российско-сербского тактического учения антитеррористической направленности.

На торжественной церемонии открытия учения стороны отметили важность проводимых совместных мероприятий боевой подготовки для развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России в области противодействия терроризму.

К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

В ходе мероприятия планируется отработать десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение.

Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия.

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