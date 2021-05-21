21.05.2021 (03:00)

Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

«Проходимость достаточно серьезная, активная. Проходит транзитный транспорт. Наша задача – обеспечить беспрепятственное и спокойное прохождение по нашему участку, за который мы несем ответственность», - сообщил военнослужащий российского миротворческого контингента Михаил Барсков, несущий службу на одном из наблюдательных постов. «Уточняем, все ли у них в порядке, все ли у них хорошо, как проходит движение по коридору, по нашему участку. Интересуемся, какой везут груз, проверяем документы», - добавил он.

Помимо контроля за обстановкой в зоне ответственности, личный состав наблюдательных постов российского миротворческого контингента в плановом порядке осуществляет мероприятия боевой подготовки и проводит тренировки по предотвращению нарушений, а также возможного нападения на наблюдательный пост.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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