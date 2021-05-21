21.05.2021 (00:00)

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил моряков-тихоокеанцев с Днем Тихоокеанского флота

21 мая, ежегодно отмечается День Тихоокеанского флота. Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов направил поздравительную телеграмму в адрес командования, моряков, ветеранов Тихоокеанского флота в связи с 290-летием этого оперативно-стратегического объединения.

В своем поздравлении Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов отметил, что «Тихоокеанский флот выполнял и далее буде выполнять важнейшую роль в обеспечении безопасности на восточном и северо-восточном направлении, гарантируя недопустимость любых угроз морских и океанских направлений в адрес России. О Тихоокеанского флота во многом зависит безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском Регионе».

Поздравляя тихоокеанцев, Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул тот факт, что «Тихоокеанский флот находится на этапе активного развития и оснащения современными образцами техники и вооружения. Огромная география базирования Тихоокеанского флота, - от Владивостока до Камчатки требует постоянной работы по развитию инфраструктуры пунктов дислокации подводных сил, надводной и авиационной составляющей. И такая работа активно ведется».

По словам Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова, - «группировка морских стратегических ядерных сил Тихоокеанского флота будет и далее поддерживаться на требуемом уровне. В ближайшее время Подводные силы Тихоокеанского флота продолжат оснащаться ракетными подводными крейсерами проекта «Борей-А», атомными многоцелевыми подводными лодками проекта «Ясень-М». Неатомная подводная составляющая Тихоокеанского флота пополнится дизель-электрическими подводными лодками проекта 636.3, которые в настоящее время строятся на предприятии «Адмиралтейские верфи».

«Надводная составляющая Тихоокеанского флота будет усилена за счет ведущегося серийного строительства корветов проекта 20380 и 20385, фрегатов проекта 22350, малых ракетных кораблей проекта 22800. Несомненно, что тихоокеанцы будут получать в свой состав и новые универсальные десантные корабли. Наряду с этим продолжится модернизация и ремонт больших противолодочных кораблей проекта 1155, модернизационный запас которых позволяет существенно усилить их возможности и ударную мощь. Что касается авиационной и береговой составляющей, то она, также, будет активно развиваться с учетом исключения возникающих угроз безопасности дальневосточных рубежей», - сказано в поздравительной телеграмме Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова.

«Сегодня, боевая выучка и профессионализм тихоокеанцев находится на высочайшем уровне. Это доказано практическими делами в ходе крупномасштабных учений, во время дальних походов отрядов кораблей и выполнением сложнейших задач на значительном удалении от пунктов дислокации», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Евменов.

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