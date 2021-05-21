21.05.2021 (00:00)

Минобороны России публикует архивные документы из фондов ЦАМО, посвященные роли Красной Армии в освобождении Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов

Уникальные рассекреченные документы ставят заслон фальсификаторам истории и подтверждают решающую роль Красной Армии в освобождении Чехословакии.

Министерство обороны Российской Федерации в рамках проекта «Без срока давности» запускает на официальном сайте новый мультимедийный раздел «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить», посвященный Пражской стратегической наступательной операции. Опубликованные в нем документы из Центрального архива Министерства обороны ставят заслон фальсификаторам истории и подтверждают решающую роль Красной Армии в освобождении Чехословакии.

К сожалению, на протяжении последних лет в угоду политической конъектуре в Чехии активно пытаются умалить решающую роль Красной Армии при освобождении страны в годы Второй мировой войны. В ходе работ по реконструкции памятников, мемориальных и музейных комплексов, посвященных мужеству и героизму военнослужащих Красной Армии, погибших при освобождении территории страны, происходит замена скульптур и экспонатов, убираются элементы с символикой, намеренно скрываются и размываются упоминания о решающей роли Красной Армии.

На памятниках, мемориалах и надгробиях в ходе реконструкции отдельно расположенные символы-навершия в форме пятиконечных звезд меняются на звезды в цвет камня на поверхности объекта, а затем заменяются на лавровые венцы, а историческая надпись со словами благодарности в адрес Красной Армии заменяется на подпись: «жертвам войны». В разделе представлены фотографии результатов «восстановительных работ»: демонтажа стелы в чешском городе Гавличкув Брод и мемориальной доски на здании Староместской ратуши в Праге.

Системный и деструктивный подход прослеживается и в работе с музейными комплексами и их экспозициями. Примером этому стала замена скульптур и экспонатов, подчеркивающих решающую роль Красной Армии в освобождении Европы и Чехии от нацизма, в Национальном мемориале на Виткове в Праге. В мультимедийном разделе на сайте российского военного ведомства опубликованы фотографии Национального музея в городе Праге (при Национальном мемориале на Виткове), на которых изображаны Зал Красной Армии и его экспонаты. Находящиеся у мемориального комплекса скульптуры, посвященные красноармейцам, в рамках «реконструкции» были демонтированы. Значительно изменился и сам зал: советская символика была задрапирована; многие исторические экспонаты убраны (к примеру, была перенесена в запасники музея капсула с землей с мест самых ожесточенных боев Сталинградской битвы — с Мамаева кургана, которая ранее была установлена перед мраморным кенотафом, та же участь постигла бюст командующего 3-й гвардейской танковой армии маршала бронетанковых войск Петра Рыбалко); кенотаф в центре зала был перенесен и на новом месте развернут Гербом Советского Союза к стене.

Помещение музея, носившее название «Зал Красной Армии», после реконструкции в 2004–2005 гг. переименовано в «Зал освобождения», где потери всех сторон, принимавших участие в освобождении Чехословакии, написаны через запятую. Так, в один ряд с советскими воинами-освободителями поставлены чешские повстанцы (названные в зале «Чешским национальным советом», перед которыми, якобы, капитулировал немецкий гарнизон города 8 мая 1945 г.), румынские части, американцы и даже предатели-власовцы, названые в зале войсками «1-й дивизии русской освободительной армии генерала Власова, вступившими в Прагу 7 мая 1945 года». Все это, под предлогом реконструкции и пресловутой декоммунизации, было сделано с явными попытками принизить роль Красной Армии в победе во Второй мировой войне.

В разделе опубликован и полный текст Соглашения между правительствами Российской Федерации и Чешской Республики о взаимном содержании военных захоронений, вступившего в силу 11 августа 1999 года. Этот документ обязывает стороны поддерживать в хорошем состоянии братские могилы и расположенные на их территориях мемориалы. Он также призывает стороны бережно относиться к исторической памяти, а в случае спорных вопросов обязывает решать их совместно путем переговоров.

На территории Чехии захоронено более 50 тыс. советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии во время Второй мировой войны. На территории страны находится свыше 1,2 тыс. советских воинских захоронений. О некоторых из них расскажут документы, опубликованные в новом историко-познавательном проекте на сайте российского военного ведомства.

В разделе представлены учетные карточки некоторых крупных воинских захоронений красноармейцев на территории Чехии в местах боев завершающего этапа Великой Отечественной. Опубликованные документы свидетельствуют о потерях Красной Армии в ходе стремительного наступления на чехословацкую столицу.

Так, из учетной карточки братской могилы на Ольшанском кладбище в Праге следует, что там было погребено 484 военнослужащих.

Учетная карточка воинской братской могилы в городе Йиглава (важный опорный пункт противника, преграждавший путь в Прагу войскам 2-го Украинского фронта) содержит поименный список всех захороненных. Как следует из документа, здесь покоятся 410 советских воинов. В карточке представлены несколько фотографий с места захоронения, согласно приведенному здесь описанию, памятник в центре этого мемориального комплекса достигает шести метров в высоту. В основании памятника-стелы по сторонам выбито символичное четверостишие на русском и чешском языках: «Годы пройдут за годами и праха не будет следа, но слава о русском солдате будет памятна миру всегда!».

Крупнейшая братская могила находится в городе Оломоуц, который войска 4-го Украинского фронта освободили 8 мая 1945 года. В разделе опубликованы учетная карточка этого захоронения, его описание и список погребенных. Здесь нашли покой 1510 военнослужащих Красной Армии, из которых известны имена 1056. В описании захоронения приводится русскоязычная надпись с главного монумента: «Вечная слава воинам Красной Армии, погибшим в боях за честь и независимость советской Родины и освобождение славянских народов от фашизма. 1941–1945 гг.».

За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Пражской операции около 250 наиболее отличившихся соединений и частей были награждены орденами, а более 50 из них — удостоены почетных наименований. Медалью «За освобождение Праги» было награждено свыше 395 тыс. солдат и офицеров.

В мультимедийном разделе опубликованы наградные материалы советских воинов, похороненных в этих братских могилах. Одно из самых известных имен — имя командира танка гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. Экипаж его боевой машины 9 мая 1945 года первым ворвался в столицу Чехословакии. Сегодня именем танкиста-героя названа одна из улиц Праги. В наградном листе офицера от 15 мая 1945 года к ордену Отечественной войны I степени сказано, что в боях за Прагу он «…захватил мост через реку Влтава в центре города и вступил в неравный бой с 13 самоходными орудиями немцев. Удерживая переправу, т. Гончаренко огнем своего танка уничтожил 2 самоходки. Танк получил попадание снаряда и загорелся. Т. Гончаренко был тяжело ранен. Будучи тяжело раненным отважный офицер, истекая кровью, продолжал вести бой. Вторичным попаданием в танк т. Гончаренко был убит». К этому времени подошли основные силы советских войск, — исход боя был предрешен.

В наградном листе от 20 мая 1945 года к ордену Отечественной войны II степени на стрелка-автоматчика комендантского взвода рядового Валентина Кузовлева рассказывается, как «…в период прочесок освобожденных населенных пунктов тов. Кузовлевым было задержано и обезоружено до 20 немецко-фашистских солдат и офицеров». Отважный воин погиб в бою в последние дни войны, когда, несмотря на тяжелое ранение, продолжал отбивать атаки противника.

Многие из похороненных на Ольшанском кладбище были представлены к наградам за подвиги, совершенные в ходе боев на улицах Берлина. Так, в наградном листе к ордену Красной Звезды от 21 мая 1945 на водителя машины роты химзащиты гвардии сержанта Алексея Удовидченко описан следующий боевой эпизод: «В Берлине доставлял зажигательные бутылки и ручные гранаты штурмовым группам. На одной из улиц был обстрелян немецкими автоматчиками, засевшими в домах. Презирая опасность, что машина с бутылками БГС может загореться, гвардии сержант Удовидченко быстро поставил машину за угол дома, а сам вместе с гвардии младшим сержантом Шабаевым и еще двумя бойцами вступили в бой». Сам гвардии сержант в том бою уничтожил трех солдат противника. После этого боестолкновения он продолжил выполнять задачу и доставил гранаты штурмовым группам.

Похороненный в городе Йиглава помощник командира по технический части артполка гвардии капитан Порфирий Паршуткин совершил самый настоящий трудовой подвиг. В наградном листе к ордену Отечественной войны I степени сказано, что он в весенних боях 1945 года за 10 дней непрерывных боев восстановил шесть боевых машин, бесперебойно обеспечивал снабжение автопарка артиллерийского полка горючим и организовывал своевременный ремонт техники в условиях боя. «Изыскивал запасные части, подбирая брошенные на поле боя разбитые и сгоревшие машины, руководя работой ремонтной бригады, обеспечил ремонт машин непосредственно на закрытых огневых позициях, что в большой мере способствовало неотстанному движению артиллерии в боевых порядках пехоты и подавлению огневых средств противника».

Интерес посетителей раздела вызовет также описание подвига разведчика ефрейтора Василия Колядинского, похороненного в братской могиле в городе Оломоуц. В его наградном листе от 15 мая 1945 года к ордену Отечественной войны II степени говорится: «Когда взвод разведки, в котором находился тов. Колядинский, атаковал врага, он первым бросился на фрицев и в рукопашном бою убил трех немцев. Считая это недостаточным, он бросился еще на двоих, но в это время вражеская пуля поразила тов. Колядинского».

Помимо наградных листов с изложением личных подвигов советских воинов, в мультимедийном разделе представлены оперативные документы, в которых раскрывается боевая обстановка, сложившаяся в этих местах, и описан общий ход Пражской операции. Главный удар наносился с севера войсками 1-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Ивана Конева. Из журнала боевых действий фронта за 1–15 мая видно, что войска стали готовиться к наступлению сразу после завершения Берлинской операции. Так, запись от 3 мая гласит: «На правом фланге войска производили перегруппировку», а уже 5 мая написано следующее: «Директива ВС (Военного Совета, — прим. ред.) фронта командармам 21 и 59 о переходе в решительное наступление в направлении г. Прага с 6.5.45».

9 мая 1945 года в журнале боевых действий 1-го Украинского фронта обозначено донесением об освобождении чехословацкой столицы 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями: «Развивая наступление, в 4:00 передовыми частями ворвались в город Прага. После боев к 10:00 полностью овладели городом». Танкистами в боях за Прагу было захвачено свыше 4 тыс. военнопленных.

Также в документе сообщается о благодарности войскам фронта от Председателя Ставки ВГК Сталина: «Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина № 368 от 9.5.45 объявлена благодарность войскам 1-го Украинского фронта за освобождение от немецких захватчиков столицы союзной нам Чехословакии — города Прага».

В разделе представлен и журнал боевых действий 3-й гвардейской танковой армии за март–май 1945 года. Кроме описания боев, в данном оперативном документе содержатся сведения о боевом составе армии, силах противника, планах операции и политико-моральном состоянии советских войск накануне боев: «Овладев столицей фашисткой Германии Берлином, личный состав войск, бойцы и офицеры, горели единым желанием быстрее добить остатки разгромленных войск противника». В описаниях боев от 9 мая сообщается: «Освобожденный народ г. Прага многотысячными колоннами горячо приветствовал воинов-освободителей, произнося крики «Ура» и здравницы в честь Красной Армии, ее полководцев и великого вождя и полководца Маршала Советского Союза т. Сталина». За это день советские войска прошли 90 километров, овладев более чем 150 населенными пунктами.

С юго-востока в направлении столицы Чехословакии наносил по противнику удар 2-й Украинский фронт под командованием Маршала Советского Союза Родиона Малиновского. Боевой путь фронта наглядно изображен на оперативной карте боевых действий бронетанковых и механизированных войск фронта, опубликованной в разделе. Нанесенная обстановка свидетельствует о большом значении взятия войсками фронта опорного пункта противника в Йиглаве для развития наступления на Прагу.

После захвата 8 мая хорошо укрепленного опорного пункта гитлеровцев в городе Оломоуц подразделения и части 4-го Украинского фронта генерала армии Андрея Ерёменко решительным броском достигли Праги: «Войска фронта с рассвета 9.5.45 перешли в стремительное преследование отходящего противника и к 18:00 подвижной группой прошли свыше 200 км и вошли в г. Прага».

Встретившись восточнее и юго-восточнее Праги, войска трех советских фронтов (1-го, 2-го и 4-го Украинских) окончательно окружили последнюю крупнейшую боеспособную группировку вермахта. На опубликованной карте положения частей 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта за 10 мая 1945 года видно, что подразделения и части армии, удерживая северо-восточные окраины чехословацкой столицы и блокируя отход на запад отступающих немецких войск, образовали в данном районе внутренний контур окружения.

Согласно журналу боевых действий 1-го Украинского фронта, на юго-восточных окраинах города заняли позиции войска 4-й гвардейской танковой армии: «Командарму 4 ТА: Прочно обеспечивая за собой г. Прага с востока и юго-востока, не допустить отхода противника на запад и юго-запад на участке Прага, Бенешов».

Значительная часть опубликованных в разделе документов посвящена отношению командования армии-освободительницы к местному населению и той помощи, которую Красная Армия оказывала мирным жителям на освобожденной чешской земле.

Представленная в разделе шифровка № 2310 руководящему составу 1-го Украинского фронта от 7 мая 1945 года свидетельствует: «При вступлении на территорию Чехословакии войск фронта принять все меры к тому, чтобы относиться к населению дружественно и вежливо. Никакой конфискации или изъятия имущества у населения не производить».

Продолжением миролюбивой политики Советского Союза на освобожденных территориях стала помощь со стороны СССР Чехословакии в восстановлении мирной жизни. Об этой помощи, в частности, говорит постановление Военного Совета 1-го Украинского фронта от 30 мая 1945 года. Речь в данном документе идет о повышении норм продовольственного снабжения Красной Армией населения Праги. Новые нормы, согласно постановлению, были установлены с учетом пожеланий чехословацкого правительства. Особое внимание уделялось гражданам следующих категорий: «Заслуженные работники науки, техники, культуры и искусства, врачи и лица высшего духовенства, а также руководящий состав городского и районных органов самоуправления, руководящий состав крупных промышленных и транспортных предприятий получают указанные продукты по нормам, установленным для рабочих тяжелого труда…».

Справка о выполнении постановлений Государственного комитета обороны №8787с свидетельствует о большом масштабе продовольственных поставок населению Праги. Так, согласно опубликованному в разделе документу, тыловые службы 2-го Украинского фронта к 10 июня 1945 года доставили в столицу Чехословакии более 8 тыс. тонн зерна для выработки муки и крупы и 600 тонн соли, крупный рогатый скот. Причем, продзерна было фактически отгружено на 21 тонну больше запланированного.

Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов о последней стратегической операции Красной Армии в Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, прославление подвигов советских воинов и противодействие фальсификациям истории.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации.



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