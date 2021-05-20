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20.05.2021 (22:30)

Центральный военно-морской музей открыл в Итальянском дворце Выставку "Интерьеры Серебряного века"

Центральный военно-морской музей открыл в   здании Итальянского дворца  временную выставку «Интерьеры Серебряного века».
Интерьеры Серебряного века — это стиль модерн, который сформировался на рубеже XIX–XX веков и стал выразителем бурного развития промышленности, научных открытий, новых технологий и материалов.

Интерьер того времени объединил в единое целое архитектуру, живопись и природу. Ему характерны изгибы и плавность линий, приглушенность красок, растительные мотивы. Родиной модерна считается Бельгия, а основоположник этого стиля—бельгийский архитектор Виктор Орта. Он ввел в моду сочетание стекла и металла, которое стало одной из отличительных черт модерна.

Модерн в интерьере характеризует отсутствие жесткой симметрии. Этот стиль заявлял об индивидуальности и утонченности того, кто его предпочел. Важные составляющие стиля — пышный декор и отделка. Для отделки дизайнеры используют жемчуг, кораллы, цветные эмали, художественное стекло.

Мебель модерна — деревянная, из дуба или ясеня, декорированная металлом (или с кованными деталями), текстилем или стеклом. Декоративный момент модерна основан на растительной тематике. В ту эпоху мебель также украшали растительным орнаментом. Актуальны для такого интерьера столы и стулья с гнутыми ножками, напоминающими вьющиеся растения. В гарнитурах допускалась легкая асимметрия.

Модерн характеризует принцип минимализма. В интерьере использовался минимум мебели, этому стилю свойственно обилие пустого пространства. Примечательно, что при данном стиле меблируется центр помещения, а пространство у стен оставляют свободным. Стены интерьера в стиле модерн делали неброскими, нейтральными, акцентируя внимание на  мебели и прочих аксессуарах.

На выставке представлена мебель и предметы интерьера из собрания Итальянского дворца.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
Метки:
Военно-Морской Флот , Музеи
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