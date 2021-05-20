20.05.2021 (22:00)

Военнослужащие ЦВО окажут помощь в ликвидации последствий паводка в Хакасии

В соответствии с решением командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина по обращению главы Республики Хакасия военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО окажут помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной подъёмом уровня воды в реке Абакан в Ташпытском районе Республики Хакасия.

В настоящее время личный состав, специальная и военная техника железнодорожного соединения совершают марш протяженностью свыше 200 километров из Абакана в г. Абаза, в котором подтоплено более 30 частных жилых домов, около 60 приусадебных участков, два участка автодороги и один низководный мост.

Под угрозу подтопления подпадает 22 населенных пункта с населением около 4,5 тысяч человек.

Всего в ликвидации последствий паводка в Республике Хакасия будет задействовано свыше 20 военнослужащих и 12 единиц специальной и военной техники железнодорожного соединения ЦВО.

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