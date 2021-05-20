20.05.2021 (21:30)

Камышинские десантники приняли участие в мероприятиях, посвященных 105-й годовщине со дня рождения легендарного летчика Алексея Маресьева

Сегодня в Камышине Волгоградской области, на родине легендарного летчика Героя Советского Союза Алексея Маресьева, отметили 105-ю годовщину со дня его рождения.

Традиционно торжественные мероприятия стартовали у памятника легендарному летчику, в которых приняли участие начальник гарнизона – командир Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин, губернатор Волгоградской области ветеран Воздушно-десантных войск Герой России Андрей Бочаров, представители командования воинских частей Камышинского гарнизона, ветеранских и общественных организаций, кадеты и юнармейцы.

Участники мероприятия возложили гирлянду памяти, венки и цветы к памятнику Алексею Маресьеву под сопровождение военного оркестра Камышинского соединения ВДВ, после чего прошел торжественный митинг.

По окончании митинга состоялось торжественное шествие войск Камышинского гарнизона, кадет и юнармейцев, а также пролет авиации Южного военного округа.

В заключение мероприятия ретро-самолет времен Великой Отечественной войны рассыпал над городом листовки с портретом легендарного летчика и его обращением к нынешнему поколению камышан.



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