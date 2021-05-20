20.05.2021 (21:00)

10 наград завоевали армейские спортсмены на Первенстве России по фехтованию

Во Владикавказе завершились соревнования Первенства России по фехтованию среди спортсменов в возрасте до 24 лет. На счету армейцев 10 наград различного достоинства: четыре золотых, четыре серебряных и две бронзовых.

По итогам всех соревнований победители и призеры определились в личном и командных зачетах во всех видах оружия.

Рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Кирилл Тюлюков стал лучшим в личном турнире Первенства России по фехтованию на саблях. В финале он выиграл у Артема Целышева. Бронзовые награды на счету Владслава Позднякова и Андрея Ткачева.

Серебряным призером в аналогичном зачете среди девушек стала еще одна представительница армейского Клуба Мария Зинюхина. В финале она уступила Евгении Подпасковой. На третью ступень пьедестала почета взошли Влада Плеханова и Анна Королева.

В командном турнире рапиристов на вторую ступень пьедестала поднялись представители Санкт-Петербург-1, в составе выступал армейский спортсмен Захар Козлов. В финале они уступили команде Курская область-1. Обладателями бронзовых наград стали сразу два армейца – Иван Трошин и Бронислав Петров – в составе команды Москва -1.

В аналогичных соревнованиях среди рапиристок спортсменка ЦСКА Камилла Цибирова стала победительницей турнира в составе команды Московская область-1. Второе место у представителей Курская область-1, третье – у спортсменок Республики Башкортостан-1.

В командном состязании среди шпажистов «серебро» завоевал рядовой спортивной роты ЦСКА Игорь Коровин, выступающий в составе команды Московская область – 1. В финале они уступили команде Новосибирская область – 1. Бронзовую награду завоевала команда Санкт-Петербург - 1, в составе которой выступал Кирилл Гуров.

В командном турнире состязаний шпажисток Первенства России среди юниорок до 24 лет второе место заняли сразу три армейские спортсменки - Обладательница Кубка России спортсменка ЦСКА Кристина Ясинская, Марина Кесаева и сержант Солдатова Анастасия, выступающие за команду Московская область – 1. Лидировали в состязании представители команды Москва – 1, третье место на счету команды Московская область – 2.

В командном турнире саблистов победили сразу два армейца Марк Степанов и Лев Манин, выступающие в составе команды Москва – 1. «Серебро» завоевала команда Новосибирская область – 1, «бронзу» - Новосибирская область – 2.

В аналогичном турнире среди девушек золотую награду завоевала спортсменка ЦСКА Дарья Дрозд, борющаяся за команду Москва -1. Вторыми на пьедестал почета взошли представители команды Новосибирская область -1, на третью - Санкт-Петербург – 1.

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