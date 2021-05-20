20.05.2021 (20:30)

Юнармейцы получили награды премии «Горячее сердце»

Участники Всероссийского патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» стали лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Торжественная церемония награждения нагрудным знаком «Горячее сердце» проходит в Музее Победы.

В этом году лауреатами инициативы стали юнармейцы Александр Меркулов из Красноярского края, который помог задержать преступника, Богдан Миронов из Севастополя, создавший свой проект по обучению оказанию первой помощи и юнармейский отряд «Ориентир» из поселка Провидения Чукотского автономного округа, который ведет работу по сохранению памяти о своих земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Юнармеец Александр Меркулов из города Ужура Красноярского края отозвался на крики о помощи продавца магазина и задержал грабителя. Юноша получил премию в номинации «За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим». Награду участнику юнармейского движения вручил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Ежегодно этот замечательный проект открывает для нас имена ребят, которые в сложных обстоятельствах показали примеры мужества и отваги, рискуя жизнью, спасли попавших в беду и защитили слабых. Среди по-настоящему смелых мальчишек и девчонок немало тех, кто в тяжелой ситуации проявил силу духа и твердость характера, сумел преодолеть себя и победить трудности», - сказал Картаполов, вручая награду.

По его словам, «очень важно, чтобы как можно больше людей узнало об удивительных историях этих юношей и девушек, чьи добрые дела способствуют сохранению духовных и нравственных ценностей, которыми всегда славилась наша страна».

От имени Министерства обороны РФ он поблагодарил организаторов инициативы.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная цель - чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации. Ранее 32 юнармейца стали лауреатами премии «Горячее сердце».

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