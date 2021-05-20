20.05.2021 (20:00)

На Военном совете РВСН подведены итоги зимнего периода обучения

На состоявшемся в штабе РВСН заседании Военного совета подведены итоги зимнего периода обучения и уточнены основные направления деятельности Ракетных войск на летний период 2021 учебного года.

В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приняли участие начальники управлений, отделов и служб командования РВСН, представители ракетных объединений и соединений, командиры воинских частей центрального подчинения.

Целью Военного совета стали анализ и оценка организаторской роли руководящего состава в ходе решения задач подготовки войск, при этом особо акцентировалось внимание начальников управлений, отделов и служб командования РВСН, командующих ракетными армиями, командиров соединений и воинских частей на уровень практической выучки личного состава.

Как отмечалось в докладе командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, «по результатам проведенных контрольных проверок все соединения и воинские части за состояние боевой подготовки оценены положительно».

Всего в зимнем периоде обучения в РВСН проведено более 200 мероприятий тактической подготовки, в числе которых — тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.

Поддерживается выучка личного состава и способность мобильной группировки РВСН к маневренным действиям, общая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению поставленных задач.

Наращивается техническая оснащенность группировки РВСН за счет перевооружения на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования.

«Перевооружение Барнаульского ракетного соединения (Алтайский край) на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельской ракетной дивизии на ракетный комплекс «Ярс» и Ясненского соединения на ракетный комплекс «Авангард», — подчеркнул генерал-полковник Сергей Каракаев.

Основные усилия боевой подготовки в летнем периоде обучения будут направлены на повышение выучки личного состава, полное выполнение планов подготовки объединений (соединений и частей), повышение качества и поиска новых путей эффективности проводимых мероприятий.

Одной из главных задач кадровой работы в летнем периоде обучения является встреча, размещение и ввод в строй выпускников вузов 2021 года. Особенно это важно для Барнаульского соединения, где завершается перевооружение, а также Тагильского и Тейковского соединений.

В летнем периоде обучения спланированы мероприятия по отработке учебных задач и вводных в ходе несения боевого дежурства на полевых позициях с учетом возможностей новых ракетных комплексов стратегического назначения.

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