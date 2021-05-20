20.05.2021 (19:00)

Экипажи самолётов Ил-38 Северного флота отработали противолодочные задачи в Баренцевом море

Летчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота на самолётах Ил-38 выполнили учебно-тренировочные полеты в Баренцевом море. Они отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника, роль которых выполнили несколько подводных лодок флота.

В отработке противолодочных задач было задействовано три противолодочных самолета. Экипажи совершенствовали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками с применением радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения подводных целей.

Полеты проходили с аэродрома базирования авиаполка в Мурманской области. Выполнению полетов противолодочной авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

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