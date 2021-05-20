20.05.2021 (18:30)

В Юрьянское ракетное соединение поступила машина дистанционного разминирования МДР «Листва»

В Юрьянское соединение (Кировская область) Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) поступила машина дистанционного разминирования МДР «Листва».

МДР «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Ранее эту технологию не использовали для ликвидации взрывных устройств на расстоянии. Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.

Машина создавалась специально для РВСН и доказала свою эффективность в ходе командно-штабных учений с Тейковским, Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями.

Расчёты МДР «Листва» оснащаются новейшими комплектами разминирования. Костюмы обладают улучшенными защитными характеристиками по сравнению с предыдущими образцами.

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