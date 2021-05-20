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20.05.2021 (17:45)

Начальник ГУНИД Минобороны России обсудил с губернатором Томской области вопросы научно-технического сотрудничества

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров встретился с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Встреча была запланирована в рамках рабочей поездки представителей военного ведомства в регион.

Губернатор отметил, что томские научные центры зарегистрировали в сфере военных и промышленных технологий свыше ста результатов интеллектуальной деятельности.

«Как председатель наблюдательных советов двух наших национальных исследовательских университетов, не могу не сказать об их особом вкладе, –Сергей Жвачкин, – Хочу отметить работу Центра развития науки, технологий и образования в области обороны и обеспечения безопасности государства, который создан и успешно работает при Томском государственном университете. Также отмечу заслуги Томского политехнического университета. ТПУ получил премию правительства России в области науки и техники за разработку и внедрение территориально распределенных интегрированных систем мониторинга, оповещения и управления для Минобороны и силовых ведомств страны».

Андрей Гончаров и Сергей Жвачкин договорились рассмотреть возможность усиления сотрудничества Томской области и Министерства обороны Российской Федерации в научно-технической сфере.

Кроме того, начальник ГУНИД пригласил губернатора, а также предприятия оборонной промышленности и представителей научных школ региона, принять участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», который состоится в Подмосковье в августе этого года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Наука
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