20.05.2021 (18:00)

Томским студентам рассказали о перспективах службы в Военном инновационном технополисе «ЭРА»

Представители Минобороны России провели серию лекций для студентов и аспирантов ведущих технических вузов Томской области по вопросам военно-профессионального ориентирования и взаимодействия с Военном инновационным технополисом «ЭРА».

Лекции прошли в Томском государственном университете, Томском политехническом университете, Сибирском государственном медицинском университете и Томском государственном университете систем управления.

Для молодых специалистов выступили начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, заместитель начальника ГУНИД МО РФ полковник Дмитрий Теребов, заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, а также заместитель начальника технополиса «ЭРА» Александр Фисун.

По словам организаторов, более 20 студентов и аспирантов ведущих вузов Томской области уже прошли службу в технополисе «ЭРА». Многие из них сегодня продолжают трудится на обеспечение обороноспособности страны непосредственно в организациях Минобороны России и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Созданная научно-производственная инфраструктура, организация исследований и прекрасные бытовые условия технополиса позволяют молодым ученым в полной мере проявить и значительно повысить свой научно-практический потенциал.

Справочно:

Работу по отбору лучших кандидатов на должности операторов научных рот военный инноград проводит в тесном взаимодействии с высшими учебными заведениями и региональными органами власти четвертый год подряд.

География набора охватывает 47 регионов и 102 вуза России.

Средний балл отобранных кандидатов превышает 4.7 балла, а конкурс достигает 27 кандидатов на место.

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