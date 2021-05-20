20.05.2021 (17:40)

В филиале Военной академии МТО в Омске состоялся День открытых дверей

В филиале Военной академии МТО в Омске состоялся День открытых дверей. Гостями вуза стали учащиеся школ и средне-специальных учебных заведений Любинского, Большереченского и Омского районов Омской области.

Каждый желающий имел возможность познакомиться с образцами военной техники и вооружения, посетить выставку ретро-техники и военных автомобилей и ознакомиться с экспонатами музея Боевой славы филиала.

Особый интерес гостей вызвала демонстрация условий проживания и обеспечения жизнедеятельности курсантов в курсантском общежитии, а также выставка обмундирования и вещевого довольствия курсанта в настоящее время.

На мероприятии все желающие получили информационные материалы с условиями для поступления.

За время мероприятия вуз посетили около ста человек, большинство из них выразило заинтересованность в поступлении в Военную академию МТО.

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