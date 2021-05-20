20.05.2021 (17:10)

Представители рабочей группы Минобороны России встретились с руководителями ведущих технических вузов Томской области

Представители рабочей группы Минобороны России под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России генерал-майора Андрея Гончарова, находясь с двухдневным визитом в Томской области, ознакомились с научно-техническим заделом и учебно-материальной базой образовательных, научно-исследовательских организаций и малых инновационных предприятий данного региона.

В рамках поездки запланировано обсуждение вопросов научно-технического сотрудничества, направленного на прикладные исследования и разработки в интересах Министерства обороны. Предметом внимания рабочей группы также является работа с молодежью и студентами по вопросам военно-профессионального ориентирования и взаимодействия с Военным инновационным технополисом «ЭРА».

В первый день работы представители Минобороны России встретились с заместителем главы региона по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилой Огородовой, а также с участниками Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций.

В ходе пленарного заседания в научной библиотеке Томского государственного университета генерал-майор Андрей Гончаров отметил высокий инновационный, научный и образовательный потенциал региона, а также подчеркнул, что научно-технический задел и развитая учебно-материальная база организаций и учреждений области способствуют росту квалифицированных кадров и производству высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения.

Он также выразил уверенность в успешном развитии совместных прикладных исследований и разработок в интересах Минобороны России, в том числе с участием выпускников ведущих технических вузов, которые уже на протяжении нескольких лет успешно реализуют свои компетенции и демонстрируют результаты научной деятельности в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

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