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20.05.2021 (17:50)

В Тульской области совершили свой первый прыжок курсанты ДОСААФ и юнармейцы

На днях курсанты регионального отделения ДОСААФ Тульской области и тульские юнармейцы впервые шагнули в небо с аэродрома ДОСААФ Волосово Чеховского района Московской области в рамках «Юнармейского десанта-2021». Рано утром они прибыли на летное поле и приготовились совершить первый в своей жизни прыжок с парашютом.

В региональном отделении оборонного общества области уже стало традицией участие в «Юнармейских десантах». Перед прыжками ребята прошли инструктаж председателя федерации парашютного спорта Тульской области Алексея Федорова, изучили теорию прыжка и снаряжение, а также отработали все элементы прыжка. Все очень внимательно слушали инструктора и запоминали последовательность действий при прыжке.

После инструктажа и напутствий ребята отправились на борт Ан-2, а поле приземления не могли скрыть восторга и эмоций, получив море адреналина и незабываемые ощущения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , ДОСААФ
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