20.05.2021 (17:40)

Патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота совершает переход в Средиземное море

Патрульный корабль (ПК) Черноморского флота (ЧФ) «Василий Быков» совершает плановый переход из Чёрного в Средиземное море.

В настоящее время экипаж корабля прошёл черноморский пролив Босфор и осуществляет проход пролива Дарданеллы.

Планируется, что уже сегодня к исходу дня «Василий Быков» войдёт в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в Средиземном море.

Ранее выполняя поставленные задачи в Чёрном море, экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота.

В частности, моряки провели корабельные учения по ведению боя одиночным кораблём, противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде.

Справочно:

Патрульный корабль «Василий Быков» построен на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, спущен на воду в 2017 году, принят в состав Черноморского флота в декабре 2018 года.

Патрульные корабли данного проекта предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей этого проекта составляет 60 суток. Патрульные корабли данного проекта способны развивать скорость 30 узлов, имеют водоизмещение около 1700 тонн, численность экипажа порядка 80 человек. Дальность плавания корабля 6000 морских миль. Корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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