20.05.2021 (17:30)

В Уфе более 10 тыс. человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!»

В столице Республики Башкортостан более 10 тыс. человек встретили тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!», всего мероприятие посетило около 20 тыс. жителей и гостей Уфы.

Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале, в ней приняли участие военный комиссар региона полковник Михаил Блажевич, командир инженерной бригады Центрального военного округа полковник Сергей Порохня, представители правительства республики, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.

Гости мероприятия посетили 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители увидели образцы новейшей техники и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Все желающие могли попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Артисты ансамбля песни и танца «Волжские казаки» под звуки военного оркестра прошли по железнодорожному вокзалу и привокзальной территории, исполнив песни «День Победы», «Смуглянка», «Не для меня» и другие, присутствующие люди подпевали и аплодировали.

На вокзале был развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на котором каждый мог узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

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