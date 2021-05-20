20.05.2021 (17:15)

Военный совет 15-й армии ВКС ОсН подвел итоги деятельности в зимнем периоде обучения

Сбор с руководящим составом 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения завершился расширенным заседанием Военного совета, в котором приняли участие представители командования объединения начальники Главного центра контроля космического пространства, Главного центра предупреждения о ракетном нападении и Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова, командиры подчиненных воинских частей, их заместители, начальники отделов и служб. Мероприятие прошло под руководством командующего 15-й армией ВКС ОсН генерал-лейтенанта Андрея Вышинского.

В ходе заседания были подведены итоги оперативной и боевой подготовки, боевого дежурства и других важнейших направлений повседневной деятельности соединений и воинских частей в зимнем периоде обучения.

По словам генерал-лейтенанта Андрея Вышинского, боевое применение 15-й армии ВКС ОсН в зимнем периоде обучения осуществлялось в плановом порядке. Благодаря умелым и слаженным действиям боевых расчетов армии в ходе выполнения боевых задач случаев нарушения боевой готовности личного состава не допущено.

В завершение заседания командующий армией определил основные направления деятельности руководящего состава и особенности подготовки соединений и воинских частей в летнем периоде обучения.

Одной из важных задач станет подготовка к приему, размещению и вводу в строй офицеров – выпускников вузов 2021 года.

Особое внимание в летнем периоде обучения будет уделяться подготовке к проведению проверок 5 воинских частей и 15 подразделений для присвоения им почетного наименования «ударное».

Всего в расширенном заседании Военного совета 15-й армии ВКС ОсН приняли участие более 70 офицеров командования объединения, подчиненных соединений и воинских частей, расположенных от Калининграда до Камчатки.

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