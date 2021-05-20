20.05.2021 (17:00)

Корабль Балтийского флота провел артиллерийские стрельбы по морской и воздушной цели

Малый ракетный корабль «Гейзер» Балтийской военно-морской базы Балтийского флота успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2) с выполнением артиллерийских стрельб.

Во время выхода в море экипаж малого противолодочного корабля выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морской надводной цели. В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит, имитирующий надводный корабль противника. Затем экипаж корабля отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных целей и выполнил задачи по противовоздушной обороне. Также были проведены учения по радиоэлектронной борьбе. Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки

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