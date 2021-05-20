20.05.2021 (16:45)

В Санкт-Петербурге завершился сбор с командирами соединений и воинских частей Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В Санкт-Петербурге состоялся учебно-методический сбор с командирами соединений, воинских частей и подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

Основная задача сбора — повышение уровня профессионально-должностной подготовки руководящего состава соединений авиации и противовоздушной обороны, частей непосредственного подчинения, дислоцированных на территории 22 субъектов Российской Федерации.

С офицерами были проведены теоретические и практические занятия по организации военно-политической работы, планированию боевой подготовки, мероприятий службы войск и безопасности военной службы, изучению теоретических основ применения подразделений авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск объединения на учениях, подведены итоги боевой подготовки в зимнем периоде обучения.

В конце мероприятия участники сбора сдали зачеты по физической, огневой, тактической и специальной подготовке.

К сбору было привлечено более 50 офицеров.

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