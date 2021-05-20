20.05.2021 (16:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в состязании по практической стрельбе

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло состязание по практической стрельбе среди подразделений. В нем приняли участие около 50 военнослужащих, которые разделились на команды в среднем по 4 стрелка.

Состязание прошло по четырем упражнениям. В первом стрелки соревновались в стрельбе из ПМ по 11 различным мишеням расположенных на дистанции 25 метров. Во втором – в стрельбе из АК-74 по 9 мишеням, расположенным на дистанции 70 метров. В третьем – в комбинированной стрельбе из АК-74 и ПМ по 12 мишеням.

Заключительное упражнение, в котором необходимо было поразить 17 мишеней, состоялось в командном формате. Стрелок должен был поразить свою группу мишеней, после чего передавал эстафету товарищу своей команды.

По завершении состязания призерам и победителям вручили медали грамоты и переходящий кубок.

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