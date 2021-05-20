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20.05.2021 (16:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел сбор с разведчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен сбор с разведчиками.

В рамках мероприятия около 20 разведчиков ОГРВ ПРРМ изучили тактико-технические характеристики ночных наблюдательных приборов, отработали приемы скрытного выдвижения в район засады, занятия огневых позиций и их маскировки в степной местности и в лесах, а также организации системы огня.

Особое внимание на сборах с разведчиками уделялось действиям военнослужащих для захода в тыл к условному противнику с помощью карты и компаса.

Сборы по разведывательной подготовке проводились на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и являлись плановыми.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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