20.05.2021 (16:00)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошел сбор с разведчиками
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен сбор с разведчиками.
В рамках мероприятия около 20 разведчиков ОГРВ ПРРМ изучили тактико-технические характеристики ночных наблюдательных приборов, отработали приемы скрытного выдвижения в район засады, занятия огневых позиций и их маскировки в степной местности и в лесах, а также организации системы огня.
Особое внимание на сборах с разведчиками уделялось действиям военнослужащих для захода в тыл к условному противнику с помощью карты и компаса.
Сборы по разведывательной подготовке проводились на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и являлись плановыми.
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