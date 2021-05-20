20.05.2021 (15:45)

Железнодорожный эшелон с тематической акцией Минобороны РФ «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» прибудет в Челябинск 21 мая

Железнодорожный состав с тематической акцией Министерства обороны Российской Федерации «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетит Челябинск 21 мая. Эшелон прибудет на пассажирский вокзал столицы Южного Урала в 10 часов по местному времени и будет открыт для посетителей до 14 часов, а затем отправится в направлении Тюмени.

Торжественная встреча эшелона пройдет на железнодорожном вокзале. В ней примут участие военный комиссар региона полковник Андрей Максуров, заместитель командира смешанной авиационной дивизии Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Шкребтий, курсанты Челябинского высшего военного авиационного командного училища штурманов, представители правительства области, ветераны, юнармейцы, кадеты и жители города.

Вниманию гостей мероприятия будут представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители смогут ознакомиться с образцами новейшей техники и трофеями из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогут попробовать солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Также на вокзале Челябинска будет развернут пункт отбора граждан на военную службу по контракту, на котором каждый может узнать о местах прохождения военной службы, социальных льготах, денежном и вещевом довольствии.

Старт военно-патриотической акции был дан 25 апреля на Киевском вокзале Москвы. Акция завершится 27 июня в подмосковном парке «Патриот» проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице