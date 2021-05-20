20.05.2021 (15:30)

В Оренбургской области военнослужащие танковых подразделений ЦВО завершили вакцинацию от COVID-19

В Оренбургской области военнослужащие танковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) полностью завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции, им введены первый и второй компоненты вакцины «Гам-Ковид-Вак».

К вакцинации были привлечены все категории военнослужащих, которые ранее не болели COVID-19. Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата Гам-Ковид-Вак («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также после подписания согласия на введение компонентов препарата.

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