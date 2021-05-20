20.05.2021 (15:15)
В Оренбургской области военнослужащие ЦВО с помощью беспилотников проводят мониторинг лесопожарной обстановки
В связи с аномальной жарой в Оренбургской области военнослужащие подразделений беспилотной авиации Центрального военного округа (ЦВО) проводят мониторинг очагов возгорания вблизи военных объектов.
Разведывательные полеты проводятся для того, чтобы вовремя обнаружить возможные очаги возгорания, а затем не допустить дальнейшее распространение огня. Воздушная разведка ведется на высоте до 1000 метров с беспилотных комплексов «Орлан-10» с установленными на них тепловизорами и видеокамерами. Применение беспилотников значительно сокращает время на получение достоверных данных и существенно помогает в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.В готовности к применению содержатся вертолеты Ми-8 армейской авиации ЦВО. Вертолеты оснащены водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды.
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