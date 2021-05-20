20.05.2021 (15:00)

Команда разведчиков из НВВКУ по итогам двух этапов лидирует во всеармейском конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Разведчики из Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) по итогам двух этапов конкурса «Отличники войсковой разведки» сохранили за собой лидерство. Второе место у команды Росгвардии, третье — разделили сборные Восточного и Южного военных округов.

На полигоне Кольцово под Новосибирском завершился второй этап состязаний — конкурс разведчиков-специалистов.

Механики-водители выполнили зачетное упражнение по вождению боевой машины пехоты БМП–2 «Вождение в сложных условиях местности. Преодоление препятствий и ограниченных проходов на подъемах, спусках и косогорах» по маршруту протяженностью более 7 км. Боевые машины двигались на максимальной скорости и преодолевали 12 искусственных и естественных препятствий: колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров.

Завершился второй этап конкурса погрузкой БМП-2 на железнодорожную платформу с торцевой аппарели и боковой платформы и выгрузкой с нее на точность и время.

Кроме того, в ходе второго этапа соревнований личный состав разведывательных отделений выполнил нормативы по тактической и военно-медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

В течение последующих двух дней на полигоне Кольцово учебного комплекса НВВКУ участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» посоревнуются на скорость, силу и ловкость в ходе прохождения самого сложного этапа состязаний «Комплекс препятствий «тропа разведчика».

Всеармейский конкурс «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр-2021 проходит в Новосибирской области на полигоне Кольцово. В нем принимают участие более 200 военнослужащих в составе 10 команд.

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