20.05.2021 (14:45)

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения стали лучшими в десантировании и марш-броске

В Костромской области на площадке приземления Будихино завершилась очередная фаза конкурса по полевой выучке среди подразделений Воздушно-десантный войск «Десантный взвод». Соревнования проходят в рамках всеармейского этапа Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Во время состязания «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, проведение марш-броска на 10 километров» военнослужащие продемонстрировали свою силу воли и выносливость. По условиям данного конкурса десантникам, после высадки из трех вертолетов Ми-8АМТШ, предстояло в максимально короткие сроки сосредоточиться в пункте сбора. Затем собравшимся бойцам взвода необходимо было со своими парашютами совершить километровый забег к следующему пункту.

После данного двоеборья им было отведено пять минут для подготовки к старту на 10-километровый марш-бросок в экипировке. Всему личному составу необходимо было взвесить обмундирование, вес которого не должен быть менее 8 килограммов, и совершить марш-бросок.

По итогам прошедшего состязания лучшее время показали хозяева конкурса – десантники Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения. Вторыми стали курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова. На третьем месте – команда Рязанского гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения.

Всеармейский отборочный этап конкурса «Десантный взвод» проходит в период с 15 по 26 мая 2021 г. Команда-победитель представит Воздушно-десантные войска на международном этапе АрМИ-2021, который состоится в августе-сентябре этого года на полигоне Дубровичи в Рязанской области.

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