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20.05.2021 (14:30)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов провел переговоры с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии Лыонг Кыонгом

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов в формате видеоконференции провел переговоры с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии Лыонг Кыонгом. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в военно-политической области, а также состояние и перспективы двусторонних военных контактов.

В ходе переговоров была подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений и выражена готовность задействовать наработанный потенциал для углубления взаимовыгодного сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Главное военно-политическое управление Вооруженных Сил Российской Федерации
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