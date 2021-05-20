20.05.2021 (14:30)

Замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов провел переговоры с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии Лыонг Кыонгом

Заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов в формате видеоконференции провел переговоры с начальником Главного политического управления Вьетнамской народной армии генералом армии Лыонг Кыонгом. Они обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в военно-политической области, а также состояние и перспективы двусторонних военных контактов.

В ходе переговоров была подтверждена нацеленность на развитие взаимовыгодных отношений и выражена готовность задействовать наработанный потенциал для углубления взаимовыгодного сотрудничества в духе всеобъемлющего стратегического партнерства.

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