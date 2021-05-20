20.05.2021 (14:15)

Эстафета памяти «Дорогами Победы» завершилась в Ростове-на-Дону

Эстафета «Дорогами Победы», посвященная 76-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, финишировала в Ростове-на-Дону.

Автопробег, организованный Центральным комитетом Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации при поддержке командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерала армии Александра Дворникова, стартовал 19 мая в Волгограде на главной высоте России — Мамаевом Кургане.

Участники памятного мероприятия прибыли в Волгоград из Анапы, Ахтубинска, Буденновска, Владикавказа, Знаменска, Краснодара, Моздока, Новороссийска, Ставрополя и Черкесска. Ростов-на-Дону стал финальной точкой акции. По пути следования участники посетили мемориалы в г. Калач-на-Дону и на ст. Тацинская.

Эстафета памяти завершилась у Мемориала Славы народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» в Ростовской области.

Участники памятного митинга возложили цветы и венки к Вечному огню Мемориала «Героям Прорыва Миус-фронта и Освобождения г. Таганрога», почтили павших воинов минутой молчания и оружейным залпом, посетили Донской военно-исторический музей на территории комплекса.

В мероприятии приняли участие военнослужащие и гражданские специалисты соединений и воинских частей Ростовского-на-Дону гарнизона, рота Почетного караула и оркестр ЮВО, школьники, юнармейцы, председатели первичных организаций профсоюзов соединений, воинских частей и организаций гражданского персонала ВС РФ, а также председатели территориальных организаций профсоюзов гражданского персонала Южного, Центрального, Восточного военных округов, председатель профсоюзов гражданского персонала ВС РФ Николай Бойко.

Эстафета памяти «Дорогами России» проводилась в период с 19 по 20 мая комитетом территориальной организации Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил России ЮВО с целью сохранения и развития гражданско-патриотического отношения к героическому прошлому России, формирования высокого патриотического сознания и верности Отечеству.

Справочно:

Миус-фронт — укреплённый оборонительный рубеж вермахта во время Великой Отечественной войны на западном берегу реки Миус. Создан в декабре 1941 года.

Советские войска дважды пытались прорвать рубеж Миус-фронта: с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской наступательной операции, когда войска Южного фронта прорвали немецкий рубеж обороны в районе посёлка Куйбышево.

Самый крупный мемориал-памятник на территории Ростовской области «Героям Прорыва Миус-фронта и Освобождения г. Таганрога» был торжественно открыт в мае 1980 года. Памятник был воздвигнут на самой высокой точке возле разрушенных пулемётных гнёзд и блиндажей на окраине села Самбек. Он символизирует дружбу народов, отстоявших Родину в суровые годы войны, увековечивает память о героических сражениях, проходивших по линии Миус-фронта. Композиция, возвышающаяся на холме, представляет собой две каменные полукруглые стены с барельефами бойцов, отлитые из бетона. В центре композиции — Вечный огонь.

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