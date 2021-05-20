20.05.2021 (14:00)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота стартовали сборы с инструкторами РХБ разведки

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходят сборы с инструкторами и отделениями подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки.

С участниками мероприятия были организованы инструкторско-методические занятия, в ходе которых им продемонстрируют порядок применения средств индивидуальной защиты. Затем военнослужащие на практике отработают нормативы.

Во время занятий они также отрабатывают навыки по обнаружению РХБ заражения с использованием штатных приборов, выполняют более 10 специальных задач на штатных машинах радиационной и химической разведки.

Сбор со специалистами РХБ разведки продлится до конца недели. В мероприятии принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц специальной техники.

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