Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2021 (14:00)

В соединениях и воинских частях Балтийского флота стартовали сборы с инструкторами РХБ разведки

В соединениях и воинских частях Балтийского флота проходят сборы с инструкторами и отделениями подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки.

С участниками мероприятия были организованы инструкторско-методические занятия, в ходе которых им продемонстрируют порядок применения средств индивидуальной защиты. Затем военнослужащие на практике отработают нормативы.

Во время занятий они также отрабатывают навыки по обнаружению РХБ заражения с использованием штатных приборов, выполняют более 10 специальных задач на штатных машинах радиационной и химической разведки.

Сбор со специалистами РХБ разведки продлится до конца недели. В мероприятии принимают участие более 50 военнослужащих, задействовано около 10 единиц специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
На Балтийском флоте проходят учебно-методические сборы с прапорщиками и мичманами
Минно-тральная группа ВМФ России и ВМС Казахстана обеспечила проход группировки кораблей в район морских полигонов
Летчики морской авиации Балтийского флота выполняют плановые полеты
Тральная группа Ленинградкой военно-морской базы проводит учение по поиску мин

Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false