20.05.2021 (13:45)

На Балтийском флоте проходят учебно-методические сборы с прапорщиками и мичманами

В соединениях и воинских частях Балтийского флота начались сборы с прапорщиками и мичманами. Основной целью мероприятия является повышение уровня знаний, умений и закрепление навыков, необходимых при выполнении военнослужащими своих должностных обязанностей. К сборам было привлечено более 300 прапорщиков и мичманов. Ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации двухдневные сборовые мероприятия проходят на базе воинских частей по месту службы военнослужащих.

В ходе лекционных, практических и инструкторско-методических занятий до участников сбора будет доведен порядок организации боевой подготовки, продовольственного, вещевого и социально-бытового обеспечения личного состава. Кроме того, основное внимание уделено работе с молодым пополнением весеннего призыва.

По завершении сборов военнослужащие примут участие в профессиональных соревнованиях, в ходе которых они сдадут зачёты и нормативы по огневой, специальной подготовке, по вождению автомобильной и бронетанковой техники, по знаниям Боевого устава и приказов Министра обороны РФ. По итогам зачётов каждый участник получит индивидуальную оценку.

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