20.05.2021 (13:15)

В Подмосковье на полигоне Алабино определят «лучшего дознавателя» среди военных полицейских

В Подмосковье на полигоне Алабино в течение следующей недели впервые состоятся соревнования среди военнослужащих военной полиции в рамках конкурса «Лучший дознаватель ВС РФ».

Сначала военнослужащие продемонстрируют свои навыки в испытании «Интеллектуал» и соревновании «Триатлон военного дознавателя», который состоит из таких элементов как: «Офицер»; «Юрист»; «Военный дознаватель». Конкурсанты будут решать ряд теоретических ситуационных задач и выполнять практические задания.

В ходе состязания «Тропа военного дознавателя», которое включает в себя шесть элементов («Экипировка», «Полоса препятствий», «Криминалистическая тактика», «Место происшествия», «Линия огня», «Эвакуация»), военнослужащие преодолеют свыше 200 различных препятствий. В их числе: траншея, воронки, лабиринт из колючей проволоки, проволочное заграждение, туннель, разрушенный мост, колодец и ход сообщения. При этом военным полицейским придется выполнить более 20 вводных задач.

Всего в первом этапе конкурса примут участие свыше 100 военнослужащих военной полиции, будет задействовано порядка 50 единиц вооружения и специальной техники, а также различные средства имитации.

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