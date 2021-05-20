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20.05.2021 (13:00)

Из Москвы и Московской области в ходе весеннего призыва отправилось на службу более 2,5 тысяч призывников

С начала весеннего призыва свыше 2,5 тыс. призывников отправились к местам прохождения военной службы со сборных пунктов военных комиссариатов Москвы и Московской области. Они были направлены в воинские части Западного и Центрального военных округов.

Перед отправкой все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. Затем их обеспечили медицинскими масками, бахилами, антибактерицидными средствами, а также вещевым и продовольственным имуществом.

По прибытии в соединения и воинские части молодые люди проходят медицинское обследование, после чего размещаются в отдельных помещениях при казармах воинских частей, где они находятся две недели на изоляции вместе со своими командирами. Там же для них организованы спальные места, пункты приема пищи, учебные классы, комнаты досуга, спортивные уголки и другие помещения, необходимые для полноценного быта военнослужащих по призыву.

Всего в ходе весеннего призыва из Москвы и Московской области для прохождения военной службы планируется отправить около 10 тыс. человек.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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