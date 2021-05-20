Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.05.2021 (12:40)

Юнармейцы гвардейской танковой армии ЗВО написали ветеранам более 3 тысяч писем

В рамках акции по поддержке ветеранов юнармейцы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) написали ветеранам более 3 тыс. писем, которые будут разосланы в 5 регионах Российской Федерации.

Школьники написали ветеранам слова благодарности и поддержки, многие дополнили свои письма рисунками. Часть молодых патриотов сделали тематические открытки и творческие работы. Также юнармейцы отправили поздравления с 76 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Все письма будут обработаны антисептическими растворами и запечатаны в конверты для отправки по почте в разные регионы страны. Во всероссийской акции приняло участие более 4 тыс. юнармейцев, находящихся под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Связисты общевойсковой армии ЗВО повысили свой профессиональный уровень
В Рязанской области инженеры Ленинградской армии ВВС и ПВО восстановили разрушенный аэродром в ходе учения
В общевойсковой армии ЗВО завершились учебно-методические сборы с сержантским составом
Свыше 500 военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО завершили занятия по применению мобильных мастерских

Метки:
Западный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false