20.05.2021 (12:40)

Юнармейцы гвардейской танковой армии ЗВО написали ветеранам более 3 тысяч писем

В рамках акции по поддержке ветеранов юнармейцы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) написали ветеранам более 3 тыс. писем, которые будут разосланы в 5 регионах Российской Федерации.

Школьники написали ветеранам слова благодарности и поддержки, многие дополнили свои письма рисунками. Часть молодых патриотов сделали тематические открытки и творческие работы. Также юнармейцы отправили поздравления с 76 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Все письма будут обработаны антисептическими растворами и запечатаны в конверты для отправки по почте в разные регионы страны. Во всероссийской акции приняло участие более 4 тыс. юнармейцев, находящихся под шефством гвардейской танковой армии ЗВО.

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