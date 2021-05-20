20.05.2021 (12:25)

Выпускники учебных центров РВСН прибыли в соединения и воинские части, дислоцированные на территории от Псковской до Новосибирской области

Воинский эшелон с выпускниками учебных центров Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прибыл в Новосибирск. Маршрут состава пролегал через города и станции Нижегородской, Кировской и Свердловской областей, что позволило доставить специалистов в соединения и воинские части РВСН, дислоцированных на территории от Псковской до Новосибирской области.

Всего к месту несения дальнейшей службы прибыло более 1500 младших военных специалистов связи, инженерного профиля. Среди них присутствуют также представители новых специальностей, введенных в связи с обновлением вооружения и военной техники, а именно: операторы технических средств охранной сигнализации и специалисты по эксплуатации и обслуживанию машин инженерного обеспечения и маскировки.

По прибытии эшелона был проведен комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке. Перед его отправкой военнослужащих обеспечили средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, антисептиками и перчатками).

Всего в соединения и воинские части РВСН двумя специализированными составами отправились около 2 тыс. выпускников учебных центров из Псковской и Астраханской областей.

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