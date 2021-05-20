20.05.2021 (12:15)

На Тихоокеанском флоте от коронавирусной инфекции привито более 20 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов

На Тихоокеанском флоте (ТОФ) в Приморском крае и на Камчатке более 20 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов сделали прививку от коронавирусной инфекции. Вакцинопрофилактика военных моряков и гражданского персонала была организована в военно-морском госпитале Тихоокеанского флота и в медицинских подразделениях воинских частей.

В настоящее время на ТОФ уже началась вакцинация молодого пополнения весеннего призыва. Сегодня во Владивостоке препаратом «Гам-КОВИД-Вак» привились 20 первых военнослужащих-призывников. Он прибыли на флот около недели назад.

Молодые воины в добровольном порядке получили первый компонент препарата. Перед проведением процедуры врач провел осмотр военнослужащих на выявление противопоказаний. Второй компонент вакцины будет введен им через 21 день.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице