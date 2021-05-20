20.05.2021 (11:00)

Инженеры ЮВО оборудовали понтонную переправу в Ростовской области

Подразделения инженерной бригады Южного военного округа (ЮВО) оборудовали понтонную переправу, соединив берега реки Северский Донец, обеспечив безопасное транспортное и пешеходное сообщение для жителей Краснодонецкого сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области.

Протяженность наплавного моста составила 140 метров.

Инженеры ЮВО оборудовали съезды к береговой линии для проезда автомобильного транспорта, а также выполнили проверку надежности понтонных звеньев.

Ранее в адрес командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова с просьбой о помощи более 11 тыс. жителям восьми населенных пунктов обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Специалисты инженерного соединения выполнили задачу в установленные сроки.

Инженерное соединение ЮВО, дислоцированное в Ростовской области, неоднократно привлекалось для оказания помощи населению в кризисных ситуациях. Так, в январе 2018 года, личный состав бригады обеспечил установку нового водовода питьевого водоснабжения микрорайона Заречный в г. Белая Калитва Ростовской области. Кроме того, в 2019 году, на время ремонта аварийного пролета моста по трассе М-4 «Дон» в г. Каменск-Шахтинский, военные инженерами ЮВО была наведена понтонная переправа через р. Северский Донец.

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