20.05.2021 (11:45)

Экипажи БМП выполнили нормативы по тактической подготовке в рамках всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск»

Экипажи боевых машин пехоты БМП-2 и БМП-3 завершили выполнение учебно-боевых задач всеармейского конкурса Армейских международных игр-2021 «Суворовский натиск» на полигоне в Челябинской области.

В рамках первого этапа конкурса лучшие мотострелковые подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации соревновались в выполнении нормативов по тактической подготовке. Этап состоял из двух частей: теоретическая часть включала в себя действия командиров взводов при получении боевой задачи, принятии решения на наступление и постановке задач личному составу. В практической части экипажи реализовывали замысел боевых действий с учетом рельефа местности, исходных данных и диспозиции противника. Экипажи боевых машин пехоты преодолели 18-километровую дистанцию, оборудованную естественными и искусственными препятствиями, огневыми позициями и скоростными участками.

В рамках первого этапа конкурса судьи оценивали готовность команд к выполнению боевых задач по непосредственному предназначению мотострелковых подразделений.

Участники всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» распределены по двум дивизионам. Первый дивизион представлен экипажами боевых машин пехоты БМП-2 Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Московского и Дальневосточного военных общевойсковых командных училищ. Во втором дивизионе соревнуются команды Западного, Южного военных округов и Дальневосточного военного общевойскового командного училища на боевых машинах пехоты БМП-3.

Всего в конкурсе участвует девять команд, задействовано более 300 военнослужащих и 50 единиц военной и специальной техники.

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