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20.05.2021 (11:15)

В Пермском крае пилоты истребителей МиГ-31БМ авиаполка ЦВО уничтожили самолет-разведчик условного противника в ходе учебного боя

Модернизированные сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ авиационного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Пермском крае, в ходе учебного боя уничтожили самолет-разведчик условного противника.

В роли противника выступил один из самолетов МиГ-31, который по легенде учения на высоте более 5 тыс. метров нарушил воздушное пространство для сбора разведывательных данных.

На перехват цели по тревоге были подняты два экипажа модернизированных МиГ-31БМ. Экипажи самостоятельно нашли «нарушителя» без привлечения наземных средств ПВО. Летчики успешно выполнили захват условного противника, а затем произвели по воздушной цели имитацию пуска ракет дальнего радиуса действия.

В учении приняли участие недавние выпускники летных училищ, инженерно-технический состав, всего около 80 человек. 

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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